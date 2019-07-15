Турчинов рассказал о ракетах, способных «снести» Крымский мост

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинское оружие якобы способно уничтожить российские корабли и за несколько минут «снести» Крымский мост, пишет URA.RU.

По его словам, крылатые ракеты «Нептун» и комплексы С-125 были модернизированы в кратчайшие сроки для защиты от России.

«Комплексное решение этой проблемы — мобильный комплекс крылатых ракет „Нептун“, созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия», — заявил Турчинов.

Выпады и откровенные угрозы украинских властей в адрес Москвы и Крымского моста происходят не впервые. Так, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что переправа сама рухнет через несколько лет из-за сейсмической активности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале железнодорожного движения по Крымскому мосту.