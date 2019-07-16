«Не понарошку»: В США военные пообещали убивать защитников инопланетян

Военная база «Зона 51» в штате Невада будет охраняться всеми доступными способами, вплоть до уничтожения любого, кто посягнет на ее территорию, пишет News.ru. Такое заявление сделала представитель ВВС США Лора МакЭндрюс в адрес более чем полумиллиона желающих взять базу штурмом для освобождения якобы заключенных там инопланетян.

Она призвала людей не приближаться к военной базе.

« Зона 51» — открытая тренировочная площадка для воздушных сил США, и мы предостерегаем любого от попытки вторжения в район, где тренируются военные силы. ВВС всегда готовы защищать Америку и ее активы », — подчеркнула представитель ВВС США.

Американские власти не признавали существование «Зоны 51» до 2013 года. Как предполагается, там проходят испытания новейшие летательные аппараты. Однако из-за этой таинственности многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там изучают пришельцев и НЛО, а также разрабатывают климатическое оружие, технологии телепортаций и перемещений во времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 600 тысяч американцев собрались штурмовать базу, где власти «прячут инопланетян».