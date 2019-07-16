«Не понарошку»: В США военные пообещали убивать защитников инопланетян

Военная база «Зона 51» в штате Невада будет охраняться всеми доступными способами, вплоть до уничтожения любого, кто посягнет на ее территорию, пишет News.ru. Такое заявление сделала представитель ВВС США Лора МакЭндрюс в адрес более чем полумиллиона желающих взять базу штурмом для освобождения якобы заключенных там инопланетян.
Она призвала людей не приближаться к военной базе.
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Американские власти не признавали существование «Зоны 51» до 2013 года. Как предполагается, там проходят испытания новейшие летательные аппараты. Однако из-за этой таинственности многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там изучают пришельцев и НЛО, а также разрабатывают климатическое оружие, технологии телепортаций и перемещений во времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 600 тысяч американцев собрались штурмовать базу, где власти «прячут инопланетян».