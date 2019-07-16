Видео: Интернет-мошенники обманывают туристов из России через фейковые сайты

, 7:50 Эфирная новость 28

Жертвами жуликов в сети уже стали сотни человек. Они покупали путевки на отдых на так называемых сайтах-двойниках.

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Фото, видео : Martin Poole / www.globallookpress.com

Сотни российских туристов этим летом не смогли отдохнуть в Абхазии и на побережье Крыма. Все они купили путевки в никуда. Интернет-мошенники действуют через сайты-двойники реальных отелей и курортов. Фейковые страницы созданы настолько искусно, что туристы даже не подозревают, что в итоге не увидят ни отдыха, ни денег. Только по самым скромным подсчетам, мошенники смогли заработать на обмане больше 50 миллионов рублей. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев узнал подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десятки туристов из Петербурга застряли в Болгарии.

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