Десятки туристов из Петербурга застряли в Болгарии

Несколько десятков туристов из Петербурга по-прежнему не могут вылететь из Болгарии. Рейс из Бургаса отменили еще в субботу — из-за технической неисправности самолета.

146 пассажиров провели в аэропорту всю ночь, только к шести утра их разместили в гостинице. А в воскресенье возникла новая проблема — на болгарский курорт обрушилась непогода. Из-за проливных дождей объявили «оранжевый» уровень опасности.

Авиакомпания Bulgaria Air обещала доставить всех россиян на родину еще вчера, но благополучно вернулась домой лишь часть туристов. И то — некоторым пришлось самостоятельно покупать новые билеты. Остальных планируют доставить в Петербург до конца дня — причем рейсами через Москву.

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