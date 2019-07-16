Украинские военные случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

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Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Фото : Oleksandr Rupeta / www.globallookpress.com

Бойцы ВСУ по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе. Это произошло, когда военные хотели применить новый вид вооружения, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшую неделю инцидент произошел уже дважды. По словам Безсонова, украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, который необходим для правильной работы боеприпаса. В итоге он упал на позиции своих военнослужащих.

Как утверждает официальный представитель командования ДНР, в результате ошибки три человека погибли, а ранения и ожоги получили 11 бойцов.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, сменившуюся в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных республик — Донецкой и Луганской. В ответ Киев против них открыл операцию объединенных сил.

Ранее в Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке.

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