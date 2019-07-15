В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

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По мнению сенатора Константина Косачева, Евросоюз может одним звонком в Киев прекратить внутриукраинский конфликт.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Украинский кризис 60

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что внутриукраинский конфликт в Донбассе может быть остановлен одним звонком в Киев со стороны Евросоюза. По мнению сенатора, это может способствовать началу диалога властей Незалежной и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает News.ru.

Константин Косачев отметил, что вместо того, чтобы предпринять подобные действия, Европа предпочитает вводить ограничительные меры в отношении России, потому что так «удобнее».

«Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», — считает Константин Косачев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Верховной раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной. По мнению депутата Евгения Мураева, попытка блокады Донбасса и Крыма поставила Незалежную в невыгодное положение.

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