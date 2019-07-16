Частный самолет протаранил дом в Чеченской республике

При падении частного легкомоторного самолета в Чеченской республике пострадали несколько человек. ЧП произошло во вторник, 16 июля.

По предварительной информации, небольшой «кукурузник» был арендован для сельскохозяйственных работ. Взлетая, летательный аппарат задел линии электропередачи и рухнул на жилой дом. В результате происшествия, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека — пилот самолета и трое жителей дома. Возможно, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Сейчас все получившие травмы госпитализированы в медучреждение.

Падая, самолет оборвал зацепленные провода — без электричества остались несколько населенных пунктов. Предположительно, причиной происшествия могла стать ошибка пилота при управлении воздушным судном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Казань — Петербург экстренно вернулся в аэропорт вылета.