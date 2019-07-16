Стилист шокирован внешним видом исхудавшей Марины Хлебниковой

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Поклонники не узнали звезду девяностых, когда она появилась в эфире федерального телеканала.

Фото : Instagram @marina_hlebnikova_official

Звезда девяностых Марина Хлебникова своим внешним видом шокировала стилиста, когда появилась в программе на федеральном канале. Певица была одета в бежевое платье с рюшами, которое подчеркивало ее нездоровую худобу, пишут Дни.ру.

Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева пришла в ужас от вида Хлебниковой. По ее словам, артистке требуется помощь.

«Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг в шок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней. Не хочется ее судить, у всех свой жизненный путь и разные проблемы, но мне за нее обидно, что довела себя до такого состояния», — высказалась Николаева.

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Также стилист отметила, что образ артистки в целом выглядит устаревшим. Платье и украшения, которые были на Хлебниковой, по словам Анастасии, уже давно вышли из моды.

Впервые о проблемах Хлебниковой завел разговор певец Шура. Он открыто призвал спасать певицу от алкоголизма. Говорят, что артистку сломала гибель бывшего мужа Антона Логинова. Он добровольно ушел из жизни в ее московской квартире. После этого Марина попала в больницу с нервным срывом.

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