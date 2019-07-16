«Куда вы пропали?»: Фанаты потеряли внезапно исчезнувшую Ани Лорак

Поклонники Ани Лорак ликуют! Певица снова появилась в социальных сетях, развеяв подозрения о проблемах в своей жизни.

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Фанаты Лорак привыкли к тому, что артистка практически ежедневно делает публикации в Instagram, поэтому исчезновение артистки из сети почти на две недели всерьез их напугало. Почитатели творчества артистки начали подозревать, что в жизни их кумира что-то неладно.

На новом фото звезда позирует на лестнице в рваных джинсах, белом топе и массивных черных ботинках на шнуровке. Впрочем, никто из подписчиков Лорак, кажется, особенно не заинтересовался изображенным на снимке — внимание привлек сам факт его наличия.

Instagram @anilorak

«Ура, новая фотография!»

«Как же мы по вам соскучились!»

«Ура! Скучали по вашим публикациям!»

«Наконец-то, Каролиша, куда вы пропали? Мы так по вам скучали», — никак не нарадуются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что долгим отсутствием кумира в социальных сетях были обеспокоены и поклонники актрисы сериала «Склифосовский» Марии Куликовой. Среди поклонников даже успели появиться слухи о том, что женщина тяжело больна.