«Куда вы пропали?»: Фанаты потеряли внезапно исчезнувшую Ани Лорак

, 8:19 Фото 247

Певица больше недели не делилась с поклонниками фотографиями. Подписчики начали подозревать неладное.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @anilorak

Поклонники Ани Лорак ликуют! Певица снова появилась в социальных сетях, развеяв подозрения о проблемах в своей жизни.

Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Фанаты Лорак привыкли к тому, что артистка практически ежедневно делает публикации в Instagram, поэтому исчезновение артистки из сети почти на две недели всерьез их напугало. Почитатели творчества артистки начали подозревать, что в жизни их кумира что-то неладно.

На новом фото звезда позирует на лестнице в рваных джинсах, белом топе и массивных черных ботинках на шнуровке. Впрочем, никто из подписчиков Лорак, кажется, особенно не заинтересовался изображенным на снимке — внимание привлек сам факт его наличия.

Instagram @anilorak

«Ура, новая фотография!»

«Как же мы по вам соскучились!»

«Ура! Скучали по вашим публикациям!»

«Наконец-то, Каролиша, куда вы пропали? Мы так по вам скучали», — никак не нарадуются фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что долгим отсутствием кумира в социальных сетях были обеспокоены и поклонники актрисы сериала «Склифосовский» Марии Куликовой. Среди поклонников даже успели появиться слухи о том, что женщина тяжело больна.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +10°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Последние новости

8:43
«Мужа рядом нет»: Супруг Леры Кудрявцевой попытался улететь среди ночи
8:32
Видео: Туристы в Крыму нашли записку, оставленную 40 лет назад жителем Омска
8:22
Видео: Сбой в движении электричек ярославского направления в Подмосковье
8:19
«Куда вы пропали?»: Фанаты потеряли внезапно исчезнувшую Ани Лорак
8:08
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!
8:06
Хоккеист Александр Овечкин подарил родителям стадо овец

Сейчас читают

Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги