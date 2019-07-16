Крупный пожар уничтожил три иномарки в Петербурге

Крупный пожар уничтожил три иномарки на севере Петербурга. Во вторник утром, 16 июля, жителей одного из районов разбудил вой сигнализации и громкие хлопки. Люди выбежали на улицу, пытаясь спасти свои и чужие автомобили.

«Взрыв! Не подходи, там бак сейчас взорвется второй! Не надо, не подходи лучше!»

По словам очевидцев, пожар начался в одной из машин, после чего огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили. Прибывшие спасатели потушили пламя, однако от машин осталась только груда железа. Что стало причиной пожара — выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об автомобиле, который вспыхнул после ДТП на Пискаревском проспекте на востоке Петербурга.