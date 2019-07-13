Иномарка вспыхнула после ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Авария произошла утром в субботу, 13 июля.

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, автомобиль совершил наезд на разделитель. Судя по кадрам одного из видеороликов, от удара у машины произошел разлив и последующее возгорание топлива. Известно, что водитель иномарки самостоятельно покинул салон и дождался прибытия бригады скорой помощи.

Автомобиль в результате пожара выгорел полностью. На месте происшествия работали все оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирка такси погибла в страшном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.