Автомобиль вспыхнул после ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге — видео

, 9:19 Видео 278

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, водитель самостоятельно покинул машину и дождался приезда бригады скорой помощи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : VK @ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Иномарка вспыхнула после ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Авария произошла утром в субботу, 13 июля.

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, автомобиль совершил наезд на разделитель. Судя по кадрам одного из видеороликов, от удара у машины произошел разлив и последующее возгорание топлива. Известно, что водитель иномарки самостоятельно покинул салон и дождался прибытия бригады скорой помощи.

Автомобиль в результате пожара выгорел полностью. На месте происшествия работали все оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирка такси погибла в страшном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

10:48
Кикабидзе прокомментировал рассказы о его «тайных корпортативах» в России
10:31
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности — видео
10:17
Самолет Utair совершил экстренную посадку возле деревни под Тобольском
9:59
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
9:49
Люди погибли на реке Шуй в Тыве из-за заглохшего двигателя — видео
9:36
«Это еще развивающаяся история» — Михаил Шац об отношениях с Татьяной Лазаревой

Сейчас читают

Глава СБУ в ужасе от высадки российского десанта в Крыму — видео
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
День двенадцати апостолов: Приметы и традиции на 13 июля

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги