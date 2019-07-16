Актер из «Бэтмена: Начало» уснул во время съемок и умер

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Карл Шилс давно страдал от болей, но коллеги по цеху предпочитали этого не замечать.

Фото : imdb.com

Актер Карл Шилс, участвовавший в съемках фильма «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, скончался во вторник, 16 июля. Артист ушел из жизни в 47 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уроженец Ирландии — Карл Шилс — известен по ролям в таких сериалах, как: «Острые козырьки», «В пустыне смерти», «Тюдоры» и других.

На съемках сериала «Город-сказка» Карл Шилс несколько раз засыпал прямо на площадке. Коллеги по цеху не придавали этому значения и только сплетничали о странном поведении артиста.

«Никто не предложил ему помощь. Все просто говорили о нем за его спиной», — сообщает источник.

О причинах смерти телезвезды не сообщается. Перед уходом из жизни актер страдал от сильных болей. Его видели на костылях.

«Карл был уникальным талантом, одновременно энергичным, беззаботным, веселым, остроумным, искренним и крайне ярким. Он был выдающимся актером ирландского театра», —рассказал агент актера Лиза Ричардс.

Карл Шилс был номинантом на премию Ирландской академии кино и телевидения в 2016 году. Звезду хотели поощрить, как лучшего актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге скончался поэт Виктор Соснора.

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