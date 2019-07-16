Видео: фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы

Фура, в которой, по предварительным данным, могло находится концертное оборудование Филиппа Киркорова, попала в ДТП под Ростовом. В результате происшествия транспортное средство вылетело в кювет.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля. Многотонное транспортное средство направлялось из Волгодонска в сторону Крыма через Ростов-на-Дону. По предварительной информации, водитель фуры потерял контроль над управлением машиной и допустил выезд с трассы. Информации о пострадавших к данному моменту нет.

Сам Киркоров пока никак не прокомментировал ДТП. Пока остается неизвестным, появятся ли изменения в гастрольном графике артиста в связи с произошедшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДТП с грузовиком попала Екатерина Стриженова.