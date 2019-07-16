Видео: неизвестные обокрали люксовый Maserati в Петербурге на 3,5 миллиона

, 13:06 Эксклюзивное видео 52

Инцидент произошел в Центральном районе города в понедельник, 15 июля.

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Фото, видео : Paco Freire / www.globallookpress.com, Пятый канал

Двое неизвестных обокрали автомобиль бизнес-класса Maserati, припаркованный на одной из улиц в Центральном районе Петербурга. Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как злоумышленник вскрывает машину и достает оттуда нечто похожее на рюкзак. При этом мужчину сопровождает еще один преступник, но во вскрытии не участвует, оставаясь в стороне. Затем они вдвоем неспешно направляются на другую сторону улицы.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Злоумышленники оставили за собой следы рук. Также все детали кражи были зафиксированы на фотографиях. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как воры обокрали ювелирный магазин в Ленинградской области на 20 миллионов рублей.

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