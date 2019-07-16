Дочь Ирины Салтыковой — 31-летняя Алиса — рассказала о нападении на нее собаки певицы. Питомец вцепился девушке прямо в лицо. Мать пострадавшей впала от увиденного в истерику. Об этом сообщают Дни.ру.

«Я понимала, что сейчас либо попрощаюсь с жизнью, либо что-то предприму. Засунула ей в пасть свою руку, сжатую в кулак, чтобы разомкнуть челюсть. Руку она мне перегрызла, но зато я смогла встать. Мама, увидев меня, впала в истерику» , — поделилась страшными подробностями Алиса.

Салтыкова старшая решила не ждать приезда скорой помощи и сама повезла пострадавшую дочь в больницу.

«По дороге она гнала как сумасшедшая: всем сигналила, кричала из окна, превышала скорость» , — рассказывает дочь певицы.

Instagram @alyssasalt__

Медики собирали лицо Алисы по кусочкам. Сейчас девушка не чувствует одного пальца и верхнюю губу. Дочь исполнительницы утверждает, что это не мешает ей жить.

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После инцидента собаку певицы не усыпили. По словам Алисы, питомцу матери уже много лет — жить ему все равно осталось не долго. Пес по-прежнему находится в доме Ирины Салтыковой, но дочь артистки опасается контактировать с ним.

«Я не держу на нее зла, потому что она уже старенькая, и ее просто переклинило» , — говорит Алиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Ирины Салтыковой призналась — ей не нужны мужчины.