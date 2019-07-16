«Достали!» Савельева выступила против «старящего» флешмоба

Саша Савельева — экс-солистка группы «Фабрика» — опубликовала в Instagram новое фото. В публикации певица высказала свое «фи» знаменитостям, участвующим в новом «старящем» флешмобе. Звезды поголовно начали выставлять снимки, обработанные в специальном приложении, демонстрирующем, как они будут выглядеть в старости.

«Пока все стареют, я молодею» , — заявила певица.

К «старящему» флешмобу уже присоединились — Ксения Собчак, Кристина Асмус, Мария Погребняк, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие.

Поклонников Саши Савельевой впечатлил поступок певицы. Им понравилось, что артистка пошла против течения и не стала вслед за коллегами по цеху выставлять свое «пожилое» фото.

«Не нужно поддаваться стадному чувству. Все себя теперь старят. Красотка!»

«Правильно, достали все со своими стареющими фотками!»

«Реально ленту неприятно смотреть из-за этого дурацкого флешмоба!» — поддержали фанаты певицу.

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Однако нашлись и те, кому новая фотография Савельевой не понравилась. Подписчики поинтересовались, как относится к откровенным снимкам в купальниках супруг артистки — актер Кирилл Сафонов.

«Как на это смотрит Кирилл? Тело в люди?!» — спросил фолловер.

«Смотрит и радуется!» — дерзко ответила хейтеру Савельева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева поделилась с подписчиками раритетным видео.