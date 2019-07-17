Видео: Крестный ход в память о Николае II и его семье прошел в Екатеринбурге

101 год назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, расстреляли семью последнего императора России Николая II. В память об этом событии в Екатеринбурге был организован Царский крестный ход, в котором приняли участие священнослужители и паломники со всей России и из-за рубежа.

Царский крестный ход традиционно начался возле Храма-на-Крови, где произошла трагедия, и закончится у монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, куда были сброшены тела. Паломникам предстоит преодолеть порядка 20 километров, что занимает около пяти часов. В монастыре для участников Царского крестного хода приготовят завтрак на полевой кухне.

Крестный ход пройдет в рамках православного фестиваля «Царские дни». Перед ним в Екатеринбурге состоялась божественная литургия, которая, по информации ТАСС, собрала около 60 тысяч человек.

Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвальном помещении дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала последнего российского монарха и его родных в 2000 году как царственных страстотерпцев.

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