Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу

Известный продюсер Бари Алибасов стал участником очередного громкого скандала. Он появился в эфире передачи на федеральном канале, где вступил в перепалку со своей подругой Лианой. Женщина заявила, что все беды в жизни создателя группы «На-на» начались после того, как он женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной, пишет URA.RU.

Алибасов не стерпел таких слов в адрес своей супруги и попытался ударить героиню шоу. Лиана была шокирована поведением своего знакомого и убежала со съемочной площадки в слезах. Женщину поддержал ведущий передачи — он осудил продюсера и обратился к нему с укоризненным вопросом.

«Вы зачем поднимаете руку на женщину?!» — спросил Дмитрий Борисов.

Публика разделила возмущение ведущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Федосеева-Шукшина внезапно переписала на Алибасова московскую квартиру.