Почему Федосеева-Шукшина внезапно переписала на Алибасова московскую квартиру?

, 16:07 304

Актриса внесла коррективы в завещание, чтобы помочь мужу с жилплощадью — как оказалось, у Бари с этим могут возникнуть проблемы.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, Лидия Феодосеева-Шукшина изменила завещание и переписала московскую квартиру на мужа — продюсера Бари Алибасова. Об этом рассказывает дочь актрисы — Ольга Шукшина.

В новом выпуске передачи с Дмитрием Борисовым стало известно, что нынешняя жилплощадь продюсера не принадлежит ему полностью. Лидия Шукшина решила предоставить мужу спасательный круг, переписав завещание, по которому ее московская квартира отходит супругу.

Как рассказывает дочь актрисы Ольга, семейная пара не живет вместе постоянно. Они видятся только пару раз в неделю, когда продюсер привозит жене продукты и другие необходимые вещи.

«Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой», — комментирует Ольга.

Последнее время Лидия Федосеева-Шукшина плохо себя чувствовала, но сейчас уже идет на поправку. Бари Алибасов сообщает, что вскоре жена сможет нанести ему ответный визит.

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