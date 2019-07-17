Видео: Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр

Оформление фальшивой диагностической карты автомобиля теперь будет караться большими штрафами. Соответствующий пакет законов приняла Госдума. Согласно документу, штраф для физических лиц составит до десяти тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей, а компании должны будут заплатить до 300 тысяч.

Такие же взыскания полагаются за передачу в единую автоматизированную систему данных о прохождении техосмотра, если в действительности он не проводился. Кроме того, штрафовать и даже арестовывать на полгода будут специалистов, которые не имеют лицензии на такие работы. К слову, изначально правительство предлагало более мягкие меры. Но в процессе разработки законопроектов их значительно ужесточили.

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