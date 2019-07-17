В деле о краже миллионов из Maserati в Петербурге замешана девушка-страховщица

В Петербурге ищут злоумышленников, которые выкрали три с половиной миллиона рублей из салона дорогой иномарки. Все произошло посреди бела дня, в самом центре города. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, как к припаркованному внедорожнику подходят двое. Один стоит в стороне, наблюдая, другой — без труда открывает дверь Maserati, вытаскивает рюкзак с деньгами, и не спеша они покидают место преступления. Возбуждено уголовное дело. У следователей уже много вопросов. Слишком необычное дело. Начать с того, что заявителем по делу о краже миллионов стал пенсионер.

«В полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение от гражданина 1947 года рождения о том, что двое неизвестных преступников путем свободного доступа проникли в автомобиль Maserati, откуда совершили хищение рюкзака с 3,5 миллиона рублей личных денег и с места происшествия скрылись», — рассказал заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий.

Вызывает вопросы и спутница пенсионера-миллионера. Удалось установить ее личность. В прошлом она пробовала свои силы на актерском поприще, но дальше эпизодов в сериале дело не пошло. Теперь она — специалист по страхованию. По неофициальным данным, именно она убедила пенсионера купить дорогую медицинскую страховку. Затем вместе с ним объехали три банка, чтобы мужчина снял сбережения.

Когда все деньги были в машине, девушка внезапно притормозила, пожаловавшись на спущенное колесо. Вышла проверить. Тут все и случилось. Мужчина, к слову, один из профессоров уважаемого военно-морского вуза Петербурга. Удалось найти и владелицу Maserati, но от общения с корреспондентом МИЦ «Известия» она отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как воры обокрали ювелирный магазин в Ленинградской области на 20 миллионов рублей.