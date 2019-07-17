Несчастье помогло: школьники Кузбаса разработали уникальный жгут

, 12:03 Эфирная новость 32

Ноу-хау самостоятельно определяет необходимое время для наложения повязки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пресс-служба Администрации Кемеровской области, Пятый канал

Школьники Кузбасса изобрели ноу-хау, которое поможет спасти жизни в различных ЧП. Девятиклассники разработали уникальный автоматический жгут, который сам замеряет время наложения в зависимости от погодных условий. Идея создать это устройство у юных техников родилась во время несчастного случая, который произошел с одним из них.

«Миша был на Курорте Шерегеш. К сожалению, там произошел несчастный случай с ним. Он неудачно съехал, упал и получил значительные травмы, сопровождавшиеся кровотечением. Но своевременная помощь медиков его спасла. И он подумал, что надо бы сделать какое-то устройство, которое поможет от этого защитить», — рассказывает Егор Петерс.

Новую технологию школьники уже представили на профильных конференциях и скоро оформят патент на изобретение. Инновацией, кстати, уже заинтересовались инвесторы. Так что, выпуск первой партии таких жгутов — не за горами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выяснили, как можно предугадать внезапную остановку сердца.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +12°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

12:20
В Петербурге установилась облачная и дождливая погода — видео
12:12
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
12:03
Несчастье помогло: школьники Кузбаса разработали уникальный жгут
11:48
«Угнала тебя!»: Гарик Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги
11:42
Как правильно выбирать арбуз
11:31
Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже

Сейчас читают

«Не умничайте»: Виктория Боня защитила дочь от нападок хейтеров
Фото: Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки
Звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги