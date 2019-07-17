Несчастье помогло: школьники Кузбаса разработали уникальный жгут

Школьники Кузбасса изобрели ноу-хау, которое поможет спасти жизни в различных ЧП. Девятиклассники разработали уникальный автоматический жгут, который сам замеряет время наложения в зависимости от погодных условий. Идея создать это устройство у юных техников родилась во время несчастного случая, который произошел с одним из них.

«Миша был на Курорте Шерегеш. К сожалению, там произошел несчастный случай с ним. Он неудачно съехал, упал и получил значительные травмы, сопровождавшиеся кровотечением. Но своевременная помощь медиков его спасла. И он подумал, что надо бы сделать какое-то устройство, которое поможет от этого защитить», — рассказывает Егор Петерс.

Новую технологию школьники уже представили на профильных конференциях и скоро оформят патент на изобретение. Инновацией, кстати, уже заинтересовались инвесторы. Так что, выпуск первой партии таких жгутов — не за горами.

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