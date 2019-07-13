Ученые: внезапную остановку сердца можно предвидеть

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Исследования показали, что многие неожиданно скончавшиеся люди ранее перенесли «тихие» инфаркты, которые так и не были диагностированы.

Фото : www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko

Ученые выяснили, что смерти от внезапной остановки сердца часто предшествуют так называемые «тихие» инфаркты миокарда, которые остаются не диагностированными. Результаты исследований, проведенных в Финляндии, опубликованы на медицинском портале Jama Network.

Медики проанализировали данные почти шести тысяч умерших остановки сердца. У 3122 из внезапно скончавшихся ранее заболевания сердца диагностированы не были. Оказалось, что у 1322 (то есть у 42%) из них при вскрытии были обнаружены старые рубцы на сердце.

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В отличие от классического инфаркта миокарда, сопровождающегося сильной болью за грудиной и затрудненным дыханием, симптомы «тихого» приступа можно спутать с другими заболеваниями, такими как ОРВИ или кишечная инфекция. Человек может ощущать тошноту, потливость, головокружение, расстройство желудка, слабость и онемение конечностей.

По мнению авторов исследования, своевременное обследование, в частности, кардиограмма, помогло бы выявить степень риска внезапной смерти в будущем.

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