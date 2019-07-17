В Астрахани возбуждено 17 уголовных дел в отношении местных чиновников и бизнесменов. Госслужащих и предпринимателей подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий, об этом в среду, 17 июля, сообщает Следственный комитет РФ.

« В Астраханской области возбуждены 17 уголовных дел в отношении действующего и бывших министров строительства и ЖКХ, сотрудников городских администраций, а также действующих и бывших глав муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей », — говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, в период с 2015 года до настоящего времени подозреваемые осуществляли незаконную деятельность, предоставляя некоммерческой организации деньги в виде субсидий из регионального бюджета для оплаты услуг коммерческой фирмы при переселении граждан из аварийного жилья. Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, превышает 47 миллионов рублей.

Стоит отметить, что правоохранители проводят обыски дома и на работе у задержанного ранее главы астраханского Минстроя Олега Гужвинского.

« По месту жительства и работы у исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ области в настоящее время ведутся обыски », — говорится в сообщении СК РФ.

В данный момент с чиновником работают следователи. Мера пресечения Олегу Гужвинскому пока не избрана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании главы астраханского Минстроя.