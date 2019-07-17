В США не знают, куда деть не проданные Турции истребители F-35

, 19:38 Эфирная новость 27

Отмена сделки с Анкарой после покупки Эрдоганом российской системы С-400 производитель самолетов готовится к многомиллиардным убыткам.

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Фото, видео : Nir Alon / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Что действительно может осложнить положение Трампа — так это решение об отмене сделки с Турцией о продаже истребителей F-35. Все из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Вот только расплачиваться за подобные капризы Вашингтона придется простым американцам. Производитель самолетов готовится подсчитывать многомиллиардные убытки. Ведь туркам должны были продать целую сотню истребителей, а теперь девать их некуда. И скорее всего, грядут массовые сокращения.

«Ситуация сложная», — признал Дональд Трамп.

Но как ее будет решать — не уточнил.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поставки российских систем ПВО в Турцию начались в минувшую пятницу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот договор самым важным в истории его страны.

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