В США не знают, куда деть не проданные Турции истребители F-35

Что действительно может осложнить положение Трампа — так это решение об отмене сделки с Турцией о продаже истребителей F-35. Все из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Вот только расплачиваться за подобные капризы Вашингтона придется простым американцам. Производитель самолетов готовится подсчитывать многомиллиардные убытки. Ведь туркам должны были продать целую сотню истребителей, а теперь девать их некуда. И скорее всего, грядут массовые сокращения.

«Ситуация сложная», — признал Дональд Трамп.

Но как ее будет решать — не уточнил.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, поставки российских систем ПВО в Турцию начались в минувшую пятницу. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот договор самым важным в истории его страны.