Видео: Двух росгвардейцев задержали по подозрению в подкидывании наркотиков

В Петербурге оперативники задержали двух сотрудников Росгвардии — Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева. Молодых людей подозревают в подкидывании наркотиков несовершеннолетнему.

16-летний подросток позвонил в службу «112» и сообщил о незаконном задержании. Подросток рассказал, что два росгвардейца подбросили ему наркотические вещества, после чего потребовали взятку в размере 300 тысяч рублей.

В Росгвардии задержание подтвердили.

«По данному факту в Управлении вневедомственной охраны по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил представитель ведомства.

Дело в отношении двух росгвардейцев направлено в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардии предложили передать под охрану маковые и конопляные поля.