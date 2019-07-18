В псковском Минздраве чистки, а жители продолжают ночевать под дверью стоматологии

, 14:23 Эфирная новость 52

Родители малышей в дождь и холод сутками стоят у порога городской детской стоматологии за долгожданными номерками.

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Фото, видео : PA Images\TASS, 5-tv.ru

А жители Пскова в дождь и холод вынуждены стоять в огромных очередях у порога городской детской стоматологии. Люди дежурят по ночам, спят в машинах и даже палатках, чтобы получить талон на прием к дантисту.

После того, как Известия рассказали о больной проблеме, в региональном Минздраве начались массовые кадровые чистки. Станет ли это спасительной панацеей для тех, кто нуждается в медицинской помощи — выяснял Кирилл Сергеев.

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С момента последнего визита съемочной группы «Известий» у крыльца стоматологии не изменилось ровным счетом ничего. Занимать очередь в единственной в городе детской стоматологии родители продолжают задолго до восхода солнца. Вот только получить заветные талоны суждено далеко не всем.

Выдачу долгожданного номерка посетители бесплатной поликлиники в шутку сравнивают с выигрышем в лотерею. На всех желающих — только девять штук в день, бывает еще меньше. После бессонных ночей в тесных автомобилях «счастливчики» спешат по домам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю о матери больного ребенка, которую задержали за покупку лекарства от судорог.

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