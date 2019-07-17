Видео: Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

, 22:06 Эфирная новость 55

Лекарство было назначено медиками, а препарат указан в выписке.

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Фото, видео : Facebook / Lida.moniava, 5-tv.ru

Тысячи неравнодушных россиян откликнулись на беду Елены Боголюбовой, мамы тяжело больного девятилетнего Миши. Чтобы облегчить страдания ребенка, она заказала через интернет за границей психотропное средство, не зарегистрированное в России. При получении посылки ее и взяли, получается и контрабанда, и незаконное распространение, в общем вполне возможно уголовное дело.
Со всех уголков страны в адрес мамы и хосписа, где опекают мальчика, поступают слова поддержки. Но сочувствие не может изменить закон и наказание за его нарушение. Или все-таки есть надежда. В деле разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что исследования показали опасность витамина D и кальция для здоровья.

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