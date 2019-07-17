Видео: Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Тысячи неравнодушных россиян откликнулись на беду Елены Боголюбовой, мамы тяжело больного девятилетнего Миши. Чтобы облегчить страдания ребенка, она заказала через интернет за границей психотропное средство, не зарегистрированное в России. При получении посылки ее и взяли, получается и контрабанда, и незаконное распространение, в общем вполне возможно уголовное дело.

Со всех уголков страны в адрес мамы и хосписа, где опекают мальчика, поступают слова поддержки. Но сочувствие не может изменить закон и наказание за его нарушение. Или все-таки есть надежда. В деле разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что исследования показали опасность витамина D и кальция для здоровья.