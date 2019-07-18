Не менее трех человек погибли в результате пожара в деревянном жилом доме на Братской улице в Красногвардейском районе Петербурга утром в четверг, 18 июля. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что сейчас на месте возгорания работают спасатели.

От огня значительно пострадал первый этаж дома. Кроме того, огонь перекинулся на ближайшую пристройку. Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров. По предварительным данным, среди погибших при пожаре — две женщины в возрасте 40 и 65 лет и мужчина. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании на Балтийском заводе в Петербурге.