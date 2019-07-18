Число жертв страшного пожара в студии аниме в Японии достигло 23 человек

В ходе обследования здания студии аниме в японском городе Киото были обнаружены тела еще десяти погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Таким образом число погибших в страшном пожаре достигло 23 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в студию, производящую популярнейший в стране Восходящего Солнца мультфильм в стиле фэнтези, ворвался мужчина и разлил воспламеняющуюся жидкость. Трехэтажное здание выгорело дотла. На борьбу с пламенем было брошено три десятка пожарных расчетов. Причиной случившегося стал поджог. На месте полицейские задержали мужчину с канистрой бензина.

Госпитализировано 35 человек, включая нападавшего, которого правоохранители задержали около здания с канистрой в руках. По предварительной версии, он расстроился из-за отказа студии снимать продолжение его любимого сериала.