Число жертв страшного пожара в студии аниме в Японии достигло 23 человек

, 11:36 Эфирная новость 101

При обследовании здания студии найдены тела еще десяти погибших.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

В ходе обследования здания студии аниме в японском городе Киото были обнаружены тела еще десяти погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Таким образом число погибших в страшном пожаре достигло 23 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в студию, производящую популярнейший в стране Восходящего Солнца мультфильм в стиле фэнтези, ворвался мужчина и разлил воспламеняющуюся жидкость.  Трехэтажное здание выгорело дотла. На борьбу с пламенем было брошено три десятка пожарных расчетов. Причиной случившегося стал поджог. На месте полицейские задержали мужчину с канистрой бензина.

Госпитализировано 35 человек, включая нападавшего, которого правоохранители задержали около здания с канистрой в руках. По предварительной версии, он расстроился из-за отказа студии снимать продолжение его любимого сериала.

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