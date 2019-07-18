Видео: Десять человек погибли в результате поджога аниме-студии в Японии

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Трагедия произошла в городе Киото утром в четверг, 18 июля.

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Фото, видео : Twitter @mipyong1, @nhk_news, @DORA0602

Десять человек погибли в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в японском городе Киото, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания. Количество пострадавших уточняется — их не меньше 20 человек.

По предварительным данным, трагедия произошла по вине мужчины, разлившего в здании воспламеняющуюся жидкость. Предположительно, это был бензин. Сейчас подозреваемого доставили в больницу вместе с другими пострадавшими. Ведется следствие.

Студия аниме Kyoto Animation известна такими сериалами, как «Меланхолия Харухи Судзумии», «Lucky Star», «K-On!», «Kanon», «Clannad» и многими другими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.

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