Строители пытаются взыскать с Филиппа Киркорова более семи миллионов рублей

, 14:44 187

По словам рабочих, популярный певец не заплатил за ремонт загородного дома в Одинцовском районе Подмосковья.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Строительная фирма намерена взыскать с Филиппа Киркорова семь миллионов 660 тысяч 666 рублей. По словам рабочих, популярный певец не заплатил за ремонт своего загородного дома в Одинцовском районе Подмосковья, проведенный еще в 2017 году. Соответствующее исковое заявление в отношении Филиппа Киркорова уже направлено в Таганский суд, сообщает MK.RU.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

В компании-подрядчике утверждают, что весь объем работ по договору был выполнен в срок. Несмотря на это, певец частично расплатился за оказанные услуги. На просьбы выполнить окончательный расчет Киркоров отвечал отказом, всегда ссылаясь на некие обстоятельства. В итоге строители решили обратиться в суд, чтобы по закону добиться справедливости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +13°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

15:29
Одноклассники помогли Вайкуле выбрать участников фестиваля в Юрмале
15:20
«Брэдлика приворожила?» Слепаков опубликовал «сказ» о скандале с Леди Гагой
15:14
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
15:04
В Одессе погиб экс-участник «Дом-2»
14:52
В Казахстане не смогли определиться ни с новым гербом, ни с новым гимном Нур-Султана
14:44
Строители пытаются взыскать с Филиппа Киркорова более семи миллионов рублей

Сейчас читают

«Хотели развестись»: Тодоренко и Топалов рассказали о конфликтах в семье
«Выздоравливай!» Актриса Алена Хмельницкая борется с испанским вирусом
«Спасибо за советы»: Глюкоза рассказала, как обрести счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги