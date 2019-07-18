Строители пытаются взыскать с Филиппа Киркорова более семи миллионов рублей

Строительная фирма намерена взыскать с Филиппа Киркорова семь миллионов 660 тысяч 666 рублей. По словам рабочих, популярный певец не заплатил за ремонт своего загородного дома в Одинцовском районе Подмосковья, проведенный еще в 2017 году. Соответствующее исковое заявление в отношении Филиппа Киркорова уже направлено в Таганский суд, сообщает MK.RU.

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В компании-подрядчике утверждают, что весь объем работ по договору был выполнен в срок. Несмотря на это, певец частично расплатился за оказанные услуги. На просьбы выполнить окончательный расчет Киркоров отвечал отказом, всегда ссылаясь на некие обстоятельства. В итоге строители решили обратиться в суд, чтобы по закону добиться справедливости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фура с концертным оборудованием Киркорова вылетела с трассы.