В Литве задержан фигурант по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

, 17:54 Срочная новость 59

Экс-глава «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко был ранее объявлен в международный розыск.

Фото : ТАСС / Виктор Драчев

В Литве задержан находящийся в международном розыске экс-глава «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ружечко является фигурантом по делу о загрязненни нефтепровода «Дружба». Другой информации пока не поступало, как и официального подтверждения от российских или литовских властей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в начале мая 2019 года были задержаны четверо подозреваемых в диверсии на стратегически важном нефтепроводе «Дружба». Все они — топ-менеджеры частных компаний, работали в нефтегазовой отрасли. Еще двое на тот момент были объявлены в розыск. По версии следствия, шестеро подозреваемых с августа 2018-го по апрель 2019-го года совершали хищение нефти, а чтобы скрыть произошедшее была поставлена нефть с добавлением хлор-содержащих соединений.

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В Литве задержан фигурант по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

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