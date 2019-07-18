РФ и Белоруссия обсудят создание единого визового пространства

В Таврическом дворце Петербурга 18 июля прошло пленарное заседание российско-белорусского форума регионов. Представители власти, бизнеса говорили о перспективах Союзного государства. В этом году отмечается 20 лет со дня подписания договора.
Как отметила Валентина Матвиенко, за годы интеграции товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в шесть раз. В прошлом году составил 35,5 миллиарда долларов. Реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство АЭС в белорусском Островце.
Кроме того, до конца года Россия и Белоруссия могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Об этом рассказала Валентина Матвиенко.
Она также добавила, что документ уже готов и практически согласован. По мнению спикера Совета Федерации, последние консультации по деталям этого межправительственного соглашения могут занять порядка трех месяцев.
Также до конца 2019 года власти РФ и Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга между странами. На форуме уже подписаны свыше 60 различных межрегиональных соглашений и коммерческих контрактов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции.