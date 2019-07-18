РФ и Белоруссия обсудят создание единого визового пространства

, 22:47 Эфирная новость 27

До конца года страны могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран, сообщила в четверг, 18 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Фото, видео : ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

В Таврическом дворце Петербурга 18 июля прошло пленарное заседание российско-белорусского форума регионов. Представители власти, бизнеса говорили о перспективах Союзного государства. В этом году отмечается 20 лет со дня подписания договора.

Как отметила Валентина Матвиенко, за годы интеграции товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в шесть раз. В прошлом году составил 35,5 миллиарда долларов. Реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство АЭС в белорусском Островце.

«Безусловно, создание Союзного государства стало прологом своего рода евразийской экономической интеграции, но наша интеграция не ограничивается лишь экономикой. Аура добрососедства, взаимной поддержки приносит нашим странам успех во всех сферах. Россию и Белоруссию связывает единое образовательное пространство, взаимное признание учебных программ, дипломов, ученых степеней и званий», — председатель Совета Федерации РФ, Валентина Матвиенко.

Кроме того, до конца года Россия и Белоруссия могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Об этом рассказала Валентина Матвиенко.

Она также добавила, что документ уже готов и практически согласован. По мнению спикера Совета Федерации, последние консультации по деталям этого межправительственного соглашения могут занять порядка трех месяцев.

Также до конца 2019 года власти РФ и Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга между странами. На форуме уже подписаны свыше 60 различных межрегиональных соглашений и коммерческих контрактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лукашенко предложил Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции.

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