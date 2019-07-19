Видео: У заказавших в фирме «Слетать.ру» туристов аннулировали путевки

У нескольких десятков петербургских туристов отпуск испорчен. Они семьями второй день дежурят у офиса фирмы «Слетать.ру». Люди оплатили отдых на море и вдруг выяснили — их туры аннулированы. Кто-то уже пропустил вылет на курорт, кто-то не понимает, сможет ли отправиться в путь в ближайшее время.

Накануне обманутые клиенты обратились в полицию. Вместо того, чтобы проводить время на пляже, петербуржцы вынуждены стоять в очереди и добиваться компенсаций.

«Мы летели в ночь со вторника на среду. Вот сейчас мы на море находимся»

«Нет, ни на каком не море!»

«Толком ничего не объясняют, говорят, пишите претензии, мы рассмотрим, вернем деньги», — жалуются петербуржцы.

Турагентства «Слетать.ру» работают по франшизе. Сейчас в России открыто 600 офисов под этим брендом. О проблемах в одном из петербургских отделений в управляющей компании знают. Руководство уже направило своих юристов на помощь обманутым клиентам.

«В данном случае мы как управляющая компания вступаем в эту ситуацию, становимся координационным центром для таких туристов и мы будем осуществлять контакт между туристами, чтобы достоверно понять, что произошло в этой ситуации и дать эту информацию туристам», — рассказала юрист управляющей компании «Слетать.ру» Юлия Давыденко.

Это не первая неприятная ситуация с компанией «Слетать-точка-ру». В мае база данных туристического сервиса оказалась в открытом доступе в сети. В интернет попали пароли нескольких сотен подключенных к системе турагентств — а значит под угрозой оказались личные данные тысяч клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что электронные визы для туристов введут в Петербурге и Ленобласти.