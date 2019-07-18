«Умрите!»: очевидцы рассказали о страшном нападении на аниме-студию в Японии

, 21:15 Эфирная новость 24

По последним данным, в результате страшного пожара, вызванного поджогом, погибли 33 человека.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Число жертв крупного пожара в японском городе Киото возросло до 33 человек. Еще более 30 пострадавших остаются в больницах. В их числе и поджигатель — 41-летний мужчина, который ворвался в здание аниме-студии и облил стены бензином.

Полиция уже выяснила, что за полчаса до происшествия он купил 40 литров топлива на заправке. Преступник также принес с собой несколько ножей… Его мотивы пока не установлены. Очевидцы сообщают, что мужчина громко кричал:

«Умрите!»

Трехэтажному зданию, в котором находится мультипликационная компания, нанесен серьезный ущерб. Пожар не могли потушить пять часов.

«Я увидел в окне людей. Они не могли выбраться. В комнате находились несколько женщин. Я позвал спасателей. К счастью, пожарные разбили окно и благополучно всех вытащили», — рассказывает очевидец.

Kyoto Animation — одна из самых известных аниме-студий. Ее мультфильмы пользуются огромной популярностью как в Японии, так и за рубежом.

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