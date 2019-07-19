Видео: В Красноярском крае начали производить игрушки для белых медведей

В зоопарке под Красноярском проводят любопытный эксперимент. Белые медведи проверяют на прочность первые изготовленные для них отечественные игрушки. Они представляют собой цилиндры из пластмассы. Их можно переносить, подбрасывать, перекатывать и сбрасывать в воду. И похоже эта забава медведям очень нравится. Разработчики все продумали, в игрушки встроили специальные капсулы с сюрпризом.

«Могут зоокиперы закладывать лакомство для медведей, камушки, орешки, чтобы медведь проявлял интерес к игрушке. На интеллект работает, на ум животного, как он догадается перевернуть игрушку, достать из нее что-то», — рассказала пресс-секретарь парка «Роев ручей» Екатерина Михайлова.

Эксперимент, кстати, показал, что идея с капсулами работает. В одну из них сотрудники зоопарка добавили рыбий жир. Медведица по кличке Урсула несколько часов не выпускала из лап цилиндр, лишив других обитателей развлечения. Производители надеются распространить свою продукцию по всем зоопаркам страны, она дешевле, чем зарубежные аналоги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медведица с медвежатами устроили забег в районном центре Мильково на Камчатке.