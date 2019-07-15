Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото

, 10:55 Фото 5 483

Роман режиссера и бизнесвумен Надежды Оболенцевой стал одной из самых обсуждаемых тем 2018 года.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @rezofilm

Режиссер Резо Гигинеишвили после развода с актрисой Надеждой Михалковой намерен жениться в третий раз. Его роман с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой вошел в топ самых обсуждаемых тем 2018 года. Поначалу пара старалась не афишировать свои отношения, но, в последствии, они стали чаще появляться вместе на светских мероприятиях, тем самым подтвердив слухи о себе, сообщает Starhit.

Instagram @rezofilm

Торжественная церемония бракосочетания Гигинеишвили и Оболенцевой должна состояться в ближайшее время в Москве. На свадьбу приглашены только близкие люди и друзья пары. Издание отмечает, что в число приглашенных гостей вошли Светлана Бондарчук, Софья Капкова, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

Фото: В сети обсуждают «тайную свадьбу» Юлии Барановской

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Резо Гигинеишвили опубликовала снимок со вторым ребенком. Анастасия Кочеткова порадовала подписчиков своего микроблога, приоткрыв занавес новой семейной жизни.

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