Дню ВМФ исполняется 80 лет

Боеспособность и мощь российского флота, подобных сомнений ни у кого не вызывают. Лишнее доказательство — очередная репетиция Военно-Морского парада в Петербурге.

Ждать сведения мостов, горожанам и гостям Северной столицы пришлось на час дольше. Зато, была возможность еще раз насладиться грандиозным зрелищем — проходом эскадры боевых кораблей вдоль гранитных набережных Невы.

В этом году у российских военных моряков юбилей. Их главному празднику исполняется 80 лет. Торжественный парад начнется утром 28 июля. Планируется, что принимать его будет президент Российской федерации и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для участия в параде в Кронштадт прибыла подводная лодка «Владикавказ».