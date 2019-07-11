Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в военно-морском параде

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Дизель-электрическая субмарина осуществила переход с Северного флота на Балтику.

Фото : Wikipedia.org

Тема:
День ВМФ 53

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877 «Палтус» прибыла в Кронштадт для последующего участия в Главном военно-морском параде 28 июля в Петербурге, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что субмарина осуществила переход с Северного флота на Балтику, во время которого экипаж провел ряд учений.

Подводные лодки проекта 877 «Палтус» являются одними из самых малошумных. Корпус этих субмарин впервые в СССР был выполнен в «дирижабельной» форме с оптимальным с точки зрения обтекаемости удлинением и с минимумом забортных отверстий.

Известно, что на данный момент для участия в Главном военно-морском параде уже совершили переход с Северного флота три противодиверсионных катера и четыре судна обеспечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фрегат «Полтава» пришвартовался в Петербурге. Точная копия легендарного корабля Петра Первого примет участие в исторической части парада в честь дня ВМФ.

Тема:
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