«Сам не знаю»: вопрос внука ввел в ступор Михаила Турецкого

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

Мальчик заявил дедушке о неожиданных планах.

Михаил Турецкий о семье и внуках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вопрос внука о зарплате ввел в ступор Михаила Турецкого

Народный артист России Михаил Турецкий признался, что растерялся, когда старший внук попросил его объяснить, как зарабатывать деньги самостоятельно. Об этом хормейстер рассказал на церемонии награждения «Жара Медиапремия — 2026»», где также поделился успехами младшего внука, которому исполнилось всего пять месяцев, передает Super.ru.

По словам Турецкого, старший внук, которому скоро исполнится 13 лет, уже задумывается о самостоятельном заработке и хочет меньше зависеть от родителей. Дедушка поддержал его стремление, но, когда мальчик попросил объяснить, как начать зарабатывать, понял, что и сам не готов раздавать советы.

«Я — дедушка-консультант. Моему старшему внуку почти 13 лет. Он мне говорит: „Дедушка, я хочу не зависеть от родителей“. Я говорю: „Потерпи год, это хорошая идея“. Он спрашивает: „Как мне самому зарабатывать?“, и я начинаю ему рассказывать. И я понял, что не знаю, как это объяснить ребенку. Мне еще самому надо учиться», — поделился музыкант.

При этом младший внук артиста уже удивляет семью своей активностью. Ребенку всего пять месяцев, но он, как рассказал Турецкий, уже ползает и ныряет. С малышом занимается тренер, а дедушка с восхищением отмечает его физические способности и реакции.

«Он обгоняет время. Ему пять месяцев, а он уже ползает, ныряет. С ним ходит тренер, занимается. Моща уже есть: взгляд, реакции. И он уже понимает, кто в доме хозяин», — рассказал Турецкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Турецкий рассказывал о семейных испытаниях и отношениях с близкими. Старшая дочь артиста Наталья стала мамой в третий раз после восьми лет попыток: на пути к материнству она перенесла 12 процедур ЭКО, а после выявления пороков развития у эмбриона ей пришлось прервать долгожданную беременность. В итоге дочь хормейстера решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Сам Турецкий признавался, что ради семьи готов отложить работу и посвятить время заботе о ребенке.

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