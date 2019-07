Московский концерт Эд Ширан намерен посвятить поддержке нового альбома

Певец Эд Ширан выступит в Москве в пятницу, 19 июля. Концерт пройдет в рамках поддержки нового альбома артиста — «№ 6 Collaborations Project».

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

Как сообщает «Российская газета», новый диск Ширана станет своего рода сборником различных совместных треков. Пластинкой певец объединил различные жанры современной музыкальной культуры — в «№ 6 Collaborations Project» вошли, к примеру, совместные работы с поп-идолом Джастином Бибером и иконой рэпа Эминемом.

Однако, вероятно, на московском концерте не обойдется без главных хитов, сделавших Ширана популярным — Shape of You и Thinking Out Loud.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эд Ширан тайно женился на однокласснице.