Польша «объяснила», почему Путина не пригласили на годовщину Второй мировой

В Польше постарались «объяснить», почему власти страны не пригласили президента России Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны, передает РИА Новости. По мнению вице-премьера правительства Яцека Сасина, присутствие российского лидера было бы «неуместным».

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — всерьез заявил Сасин.

К слову, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Как еще в начале 2019 года отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной и Второй мировой войн, не могут считаться полноценными, если в ней не участвуют представители России, так как именно армия Советского союза освободила поляков от немецко-фашистских захватчиков.

Как, в свою очередь, сообщает iz.ru, Совет Федерации оценил решение польских властей, как политическую неблагодарность, поскольку страна явно забыла «благодаря кому война закончилась». Сам глава российского государства также не раз отмечал, что у Москвы не было и не может быть никаких агрессивных планов, однако в Польше данную информацию явно «не расслышали».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава государства осмотрел пострадавшие от наводнения территории Иркутской области.