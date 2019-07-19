Американское космическое агентство НАСА в честь 50-летия первой высадки человека на Луну опубликовало в сети снимки с «Аполлона». Эксперты ведомства в центре Джонсона «объединили» отдельные кадры, сделанные астронавтами во время высадки на спутнике Земли, для того, чтобы можно было испытать ощущения тех, кто ступил на его поверхность.
Точность уникальной перспективы снимков была подтверждена астронавтом «Аполлона-17» Харрисоном Шмиттом, единственным геологом, который ходил по Луне.
«Долина Таурус-Литтроу на Луне представляет собой одну из самых впечатляющих природных сцен в Солнечной системе», — сказал Харрисон Шмитт.
Стоит отметить, что кадры, снятые астронавтами, были преобразованы в захватывающую 360-градусную горизонтальную панораму, которая размещена в аккаунте НАСА в Facebook.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google посвятил новый дудл 50-летию со дня высадки на Луну.