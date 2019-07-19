Американское космическое агентство НАСА в честь 50-летия первой высадки человека на Луну опубликовало в сети снимки с «Аполлона». Эксперты ведомства в центре Джонсона «объединили» отдельные кадры, сделанные астронавтами во время высадки на спутнике Земли, для того, чтобы можно было испытать ощущения тех, кто ступил на его поверхность.

НАСА в честь 50-летия высадки на Луну опубликовало снимки с «Аполлона» — фото 1/5 Facebook @NASAJSC 2/5 Facebook @NASAJSC 3/5 Facebook @NASAJSC 4/5 Facebook @NASAJSC 5/5 Facebook @NASAJSC

Точность уникальной перспективы снимков была подтверждена астронавтом «Аполлона-17» Харрисоном Шмиттом, единственным геологом, который ходил по Луне.

«Долина Таурус-Литтроу на Луне представляет собой одну из самых впечатляющих природных сцен в Солнечной системе», — сказал Харрисон Шмитт.

Стоит отметить, что кадры, снятые астронавтами, были преобразованы в захватывающую 360-градусную горизонтальную панораму, которая размещена в аккаунте НАСА в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google посвятил новый дудл 50-летию со дня высадки на Луну.