НАСА в честь 50-летия высадки на Луну опубликовало снимки с «Аполлона» — фото

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Эксперты американского космического агентства «объединили» кадры, сделанные астронавтами во время высадки на спутнике Земли.

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Фото, видео : Facebook @NASAJSC

Американское космическое агентство НАСА в честь 50-летия первой высадки человека на Луну опубликовало в сети снимки с «Аполлона». Эксперты ведомства в центре Джонсона «объединили» отдельные кадры, сделанные астронавтами во время высадки на спутнике Земли, для того, чтобы можно было испытать ощущения тех, кто ступил на его поверхность.

НАСА в честь 50-летия высадки на Луну опубликовало снимки с «Аполлона» — фото

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Facebook @NASAJSC

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Facebook @NASAJSC

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Facebook @NASAJSC

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Facebook @NASAJSC

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Facebook @NASAJSC

Точность уникальной перспективы снимков была подтверждена астронавтом «Аполлона-17» Харрисоном Шмиттом, единственным геологом, который ходил по Луне.

«Долина Таурус-Литтроу на Луне представляет собой одну из самых впечатляющих природных сцен в Солнечной системе», — сказал Харрисон Шмитт.

Стоит отметить, что кадры, снятые астронавтами, были преобразованы в захватывающую 360-градусную горизонтальную панораму, которая размещена в аккаунте НАСА в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google посвятил новый дудл 50-летию со дня высадки на Луну.

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