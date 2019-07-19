Google посвятил новый дудл 50-летию со дня высадки на Луну. А была ли она?

Компания Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну экипажа корабля НАСА «Аполлон-11». Запуск исторической лунной миссии был произведен 16 июля, а спустя четыре дня ее командир Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны, и произнес свое знаменитое «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

«Сегодняшним видео мы отмечаем момент человеческого достижения, погружая вас в путешествие на Луну и обратно. О нем рассказывает человек, который не по наслышке знает об этом величайшем событии, — бывший астронавт и пилот командного модуля „Аполлон-11“ Майкл Коллинз», — говорится в описании.

Высадка на Луну стала первой большой победой США в космической гонке с СССР. Американцы сильно уступали советским покорителям космоса. Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на земной орбите, а Алексей Леонов — в открытом космосе.

После Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луне побывали еще 12 американских астронавтов и ни одного советского или российского. Этот факт лег в основу одной из самых известных конспирологических теорий — так называемого «Лунного заговора». Якобы высадка США на спутник Земли — это крупнейший фейк Белого дома, а видео и фото были сняты на студии в Голливуде.

Только в Штатах число сторонников этой теории насчитывает около 15 миллионов человек, Великобритании в «Лунный заговор» верит каждый шестой. Однако СССР никогда не оспаривал детали миссии «Аполлон-11», хотя именно советская госпропаганда, казалось бы, в первую очередь была заинтересована в разоблачении фальсификации. С

Среди главных аргументов адептов «Лунного заговора» — странное освещение на фотографиях, отсутствие кратера от комического корабля, беззвездное небо на снимках, развивающийся американский флаг в безвоздушном пространстве на поверхности Луны и другие. Все эти «несостыковки» так или иначе были объяснены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании напарника Нила Армстронга Базза Олдрина в том, что человек никогда не был на Луне.