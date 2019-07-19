«Что с животом?» 51-летняя Валерия не стесняется показывать фигуру в бикини

Валерия опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха в Европе. Вместе с супругом — Иосифом Пригожиным — певица уже побывала во Франции, Швейцарии и Исландии. На фото артистка в желтом бикини нежится на солнышке.
«На диком пляже на берегу озера», — подписала фото знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от того, как свежо и подтянуто выглядит 51-летняя мать троих детей — Валерия. Певицу осыпали в комментариях комплиментами по поводу внешности.
«Богиня!»
«Девочка тоненькая — солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!»
«Извините, конечно, хейтеры. Но она красотка!» — пишут фанаты.
Однако некоторые подписчики обратили внимание на проблемный живот артистки — кожа на нем немного обвисла.
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«Вы уже давно не красивая девушка. Вы прекрасная женщина, делайте на этом акцент»;
«Что с животом?»
«Валерия, когда позируешь, так сильно живот втягивать не надо, сильно заметно», — написали фолловеры.
Фанаты тут же заступились за свою любимицу и отметили, что для своего возраста Валерия выглядит идеально.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у мужа певицы Валерии во Франции отобрали права.