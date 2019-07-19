«Что с животом?» 51-летняя Валерия не стесняется показывать фигуру в бикини

Валерия опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха в Европе. Вместе с супругом — Иосифом Пригожиным — певица уже побывала во Франции, Швейцарии и Исландии. На фото артистка в желтом бикини нежится на солнышке.

«На диком пляже на берегу озера», — подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от того, как свежо и подтянуто выглядит 51-летняя мать троих детей — Валерия. Певицу осыпали в комментариях комплиментами по поводу внешности.

«Богиня!»

«Девочка тоненькая — солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!»

«Извините, конечно, хейтеры. Но она красотка!» — пишут фанаты.

Instagram @valeriya