«Что с животом?» 51-летняя Валерия не стесняется показывать фигуру в бикини

, 12:30 Фото 237

Певица опубликовала фото с отдыха в Европе.

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Фото, видео : Instagram @valeriya

Валерия опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха в Европе. Вместе с супругом — Иосифом Пригожиным — певица уже побывала во Франции, Швейцарии и Исландии. На фото артистка в желтом бикини нежится на солнышке.

«На диком пляже на берегу озера», — подписала фото знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от того, как свежо и подтянуто выглядит 51-летняя мать троих детей — Валерия. Певицу осыпали в комментариях комплиментами по поводу внешности.

«Богиня!»

«Девочка тоненькая — солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!»

«Извините, конечно, хейтеры. Но она красотка!» — пишут фанаты.

Instagram @valeriya

Однако некоторые подписчики обратили внимание на проблемный живот артистки — кожа на нем немного обвисла.

Гороскоп на 19 июля: Откройтесь богатству, Львы!

«Вы уже давно не красивая девушка. Вы прекрасная женщина, делайте на этом акцент»;

«Что с животом?»

«Валерия, когда позируешь, так сильно живот втягивать не надо, сильно заметно», — написали фолловеры.

Фанаты тут же заступились за свою любимицу и отметили, что для своего возраста Валерия выглядит идеально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у мужа певицы Валерии во Франции отобрали права.

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