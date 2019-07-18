У продюсера Пригожина во Франции отобрали права — видео

, 17:18 Видео 101

Валерия, которая теперь возит супруга, сообщила, что водительского удостоверения продюсер лишился на два месяца за превышение скорости.

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Фото, видео : Instagram @valeriya

Иосиф Пригожин лишился водительских прав за превышение скорости во Франции. Об этом в среду, 17 июля, сообщила в своем Instagram жена продюсера — певица Валерия.

«Этим летом за рулем в нашей семье — я. Не то чтобы мне этого сильно хотелось, но так получилось... Доигрался-докатался мой муж — теперь с водительского кресла пересел на пассажирское — за превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывааааает!!!!!!! А еще руководитель канала «Авто Плюс»!» — написала артистка.

Instagram @valeriya

Здесь же опубликовано видео, на котором Валерия садится за руль «Ягуара» и везет мужа «в магазин».

«Друзья, пока у меня забрали права во Франции, временный водитель — Народная артистка России — певица Валерия», — объявляет за кадром Пригожин и пускается в рассуждение, почему ему нравятся девушки за рулем.

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В комментариях супруги пояснили, что продюсера забрали в полицейский участок после того, как проезжавший мимо патрульный автомобиль замерил скорость его машины. Поклонники, посмотрев ролик, забеспокоились, что звездная пара может остаться и вовсе без водителя.

«Ремни пищат, пристегнись, а то и у тебя заберут!»

«Почему без ремня безопасности?!» — советуют фанаты.

А кое-кто из подписчиков вспомнил, что это уже не первый раз — раньше Пригожину запрещали вождение в Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигуристка Алина Зегитова «подставила» сама себя, опубликовав видео, на котором водит машину в возрасте 16 лет, хотя в России по закону нельзя получить водительское удостоверение раньше 18 лет.

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