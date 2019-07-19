Видео: Беглов пообещал закрыть крыши домов в Петербурге для туристов

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Так называемый «туризм по крышам» стал большой проблемой для Северной столицы, подчеркнул глава города.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Крыши Петербурга вскоре будут закрыты для туристов. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил глава города Александр Беглов. По его словам, развитие «туризма по крышам» стало большой проблемой для жителей Северной столицы.

«Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», — сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время во всех парадных установят системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия поставят под охрану.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для туристов Петербурга и Ленинградской области введут электронные визы

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