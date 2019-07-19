Рыженькая из «Тату» рассказала о преследованиях назойливых поклонников

Со времен главного хита группы «Тату» — «Я сошла с ума» — прошло уже много времени. Музыкальный коллектив распался, а участницы легендарного дуэта избегают друг друга. Экс-солистка культовой поп-группы — Лена Катина — рассказала — несмотря на все проблемы, она скучает по временам «татушек». Об этом сообщает Starhit.

«Это же целая жизнь, да еще такая насыщенная и интересная! Кстати, в моем новом альбоме «МОНО» последняя песня «После нас» посвящена тем временам группы. Там есть такие строчки «после нас не осталось звезд, после нас не сойти с ума», — поделилась певица.

Лена Катина утверждает, что из-за огромной популярности, ее преследовали и продолжают преследовать сумасшедшие фанаты. Недавно исполнительнице, ее поклонникам и родственниками начали поступать угрозы от неизвестного. В итоге звезда была вынуждена написать заявление в правоохранительные органы. Полиция вычислила злоумышленника и направила к нему патруль для слежки.

«Плюс мне удвоили охрану. Также появилась еще один охранник — женщина, которая будет сопровождать меня даже в туалет», — рассказала экс-солистка «Тату».

Такое излишнее внимание публики и огромное количество выступлений на пике популярности «Тату» оставили след на психике исполнительницы.

«Один раз я слегла с нервным срывом и пришлось отменять концерт в Анадыри. У нас было по 30 концертов в месяц. Этот график выбил почву из-под ног, было трудно очень прийти в себя», — утверждает Катина.

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Звезда рассказала, что после распада коллектива в 2009 году, ее одолела жуткая депрессия. С проблемами певица поспешила обратиться к психологу.

«Признаюсь, он мне очень помог. Вообще, когда ты живешь в Америке, там в принципе психолог — это абсолютная норма в каждой семье. У нас, мне кажется, многие стесняются обратиться за помощью, озвучивать свои переживания чужому человеку», — заявила артистка.

По словам Лены Катиной, жизнь слишком коротка и нужно прилагать максимум усилий, чтобы несмотря на проблемы, продолжать получать удовольствие от происходящего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Катина рассказала, почему прячет сына от поклонников.