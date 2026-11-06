Путин пригласил на совещание Совбеза участников делегации в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по Украине должны состояться в Абу-Даби во вторник, 10 ноября. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, куда были приглашены участники российской делегации предстоящей встречи.

«Я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем и к основной теме нашего совещания», — сказал глава государства.

По словам Путина, руководство ОАЭ последовательно помогает искать решения украинского кризиса. Президент также поблагодарил эмиратскую сторону за содействие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменами.

В начале встречи глава государства предложил обсудить предстоящие переговоры, а после перейти к главной теме заседания — обеспечению и укреплению продовольственной безопасности России.

В совещании приняли участие помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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